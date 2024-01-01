Блогер Лерчек родила четвертого ребенка

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, стали родителями. У пары родился сын. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружение пары.

Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

Кстати, четвертая беременность далась Лерчек тяжело. Она несколько раз попадала в больницу. "Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается принимать их меньше, чтобы не вредить ребенку", - рассказывал избранник Чекалиной.

Интересно, что Валерия и Луис пока официально не оформили отношения. Ранее Чекалина жаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.

Дело в том, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

