ВС России ответили массированным ударом на украинские атаки гражданских объектов

Российская армия ответила массированным ударом на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории российских регионов. Как сообщили в Минобороны России, было использовано высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

По данным военного ведомства, целями ударов стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, и военные аэродромы. Цели удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

В течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов. Также нанесен удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотников.