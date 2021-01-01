13-летняя Алиса Теплякова защитила диплом педагога-психолога. На занятиях ее не видели

13-летняя Алиса Теплякова в четверг защитила дипломную работу, став педагогом-психологом. Последние два с половиной года девочка-вундеркинд училась в РГГУ на факультете психологии образования, стало известно телеканалу "ТВ Центр".



В РГГУ Алиса Теплякова перевелась сразу на второй курс осенью 2023 года и училась по ускоренной программе дистанционно, рассказали источники ТВЦ. Это позволило ей получить диплом всего за 2,5 года. При этом одногруппники говорят, что за все время обучения не видели Алису на онлайн-занятиях, а сессии она сдавала дистанционно, отправляя на проверку письменные работы.

Выпускную работу девочка писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет. На защиту Теплякова пришла в сопровождении мамы.



У комиссии к тексту Алисы возникло много вопросов, отвечая на которые девочка говорила неуверенно. Научный руководитель дипломной работы отметил, что ей сложно оценить личное участие Тепляковой в создании текста "из-за высокой вовлечённости в процесс законных представителей". Оригинальность работы оценили всего в 15%, но комиссия списала это на "особенность работы системы "Антиплагиат" и ошибкой при загрузке на проверку. Саму работу оценили на оценку "хорошо", хотя Алиса шла на красный диплом.



Ранее, как писали СМИ, на предзащите отвечать на вопросы Алисе помогал папа Евгений. На видеозаписи видно, как девочка постоянно смотрит в сторону, а за кадром слышен голос, похожий на голос отца, подсказывающий верные ответы. Поразил присутствующих и внешний вид ребенка - Алиса выглядела бледной, усталость выдавали тёмные круги под глазами.



Алиса Теплякова прославилась на всю страну, когда в девять лет смогла окончить школу. Отец девочки уверял, что это стало возможным благодаря его уникальной системе образования, основанной на лучших идеях советской школы. В 2021 году Алиса поступила на психологический факультет МГУ, где не проучилась и года, потому что не смогла сдать первую сессию.



Сейчас, по словам собеседников "ТВ Центра", Алиса учится еще в четырёх вузах, помимо РГГУ. Один из них — МАДИ. Там же числятся еще двое детей Евгения Теплякова, о чем он сам рассказывал в соцсетях.