Россия уже через десять лет получит возможность уверенно отражать ядерные атаки со стороны Франции и Великобритании, что сделает европейский ядерный арсенал бесполезным. К такому выводу пришли британские аналитики.

По словам экспертов, которых цитирует Politico, Париж и Лондон уже ощутимо отстали в развитии своего вооружения от Соединенных Штатов, что делает европейский ядерный арсенал довольно ограниченным. Россия при этом продолжает развивать и совершенствовать свои системы противовоздушной обороны.

Способность наносить удар по Москве является основополагающим элементом независимых ядерных средств сдерживания Европы. Однако перспектива обретения российской армией способности перехватывать ракеты из Франции и Великобритании с ядерными боеголовками фактически сведет к нулю любые усилия европейцев.

Ранее британские СМИ писали, что Россия создает неудержимую гиперзвуковую ракету, которая по боевым характеристикам превзойдет новый ракетный комплекс "Орешник". Речь идет о разработке "сына "Орешника", который отличается качественно иными системами наведения и увеличенной мощностью боеголовки, в том числе ядерной.

При этом Россия не раз изъявляла готовность к равноправной работе с другими государствами по исправлению ситуации в сфере международной безопасности. Постоянный представитель нашего государства при ООН Василий Небензя подчеркивал, что российские власти продолжат действовать ответственно, невзирая на завершение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).