Москве предрекли половодье в 2 тысячи олимпийских бассейнов из-за сугробов

Активное весеннее половодье ожидается в столичном регионе из-за рекордного количества выпавшего снега. Об этом предупредил в четверг, 26 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог пояснил, что таяние снега спровоцирует бурное "пробуждение" водоемов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье. Велика вероятность подтопления низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек.

По словам Тишковца, которого цитирует Telegram-канал "Москва 24", выпавший в Москве и Подмосковье объем снега в переводе на воду соответствует примерно 5 миллионам кубических метров — это примерно 2 тысячи олимпийских бассейнов или свыше 70 лет непрерывного принятия душа.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что весна готовит жителям целого ряда регионов неприятный и даже опасный сюрприз. "Большая вода" с приходом тепла ожидается в Тульской, Орловской областях, Рязанской, Смоленской и Калужской областях, в Крыму, на Алтае и на Камчатке. Уровень воды, превышающий нормативные значения, ждут весной в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Тем временем Евгений Тишковец напомнил, что март в России — это четвертый месяц метеозимы с точки зрения реальных климатических условий. Тем не менее, в первые мартовские дни прогнозируется оттепель.