Ирина Метлицкая и Сергей Газаров: трагическая история любви

Ирина Метлицкая занимала особое место среди актрис. Многие отмечали ее красоту и невероятную харизму. Другие считали ее холодной и называли чуть ли не Снежной королевой.

В этом году ей бы исполнилось 65 лет, однако она умерла почти 30 лет назад. Режиссер и актер Сергей Проханов вспомнил, какой была Ирина Метлицкая. "По характеру Ирина была близка к Маргарите Тереховой, даже немножко пожестче. Резкая, строптивая", - отметил Проханов.

Они вместе работали в театре, причем поначалу она его не принимала. Однако все изменилось, когда актриса поняла, что их работа пользуется успехом. Проханов высказал мнение, что Метлицкая была больше театральной актрисой, чем артисткой кино.

"Рост, стать, харизма, величие. Метлицкая раскрывалась, становилась еще выше, еще красивее именно на сцене. Ире нравилось властвовать над людьми, покорять своей игрой, и она умела это делать. Еще великолепная пластика... Удивительной красоты жесты рук", - перечислил режиссер.

Для многих было загадкой, как и чем Сергей Газаров смог покорить такую красавицу как Ирина Метлицкая. "Ира - фантастически красива, рост - метр восемьдесят, а он - маленький, обыкновенный. А потом они оказались такие любящие, и детей нарожали, все хорошо было, но... Болезнь Иры - и смерть", - заключил Проханов.

У Ирины Метлицкой была лейкемия. Однако о своем смертельном диагнозе она предпочитала не распространяться. Сергей Проханов рассказал, что в какой-то момент актриса просто перестала работать, а потом узнал о смерти Ирины.

В результате Сергей Газаров остался один с двумя сыновьями, передает "Мир новостей". "Он поставил свою личную жизнь на паузу и занимался воспитанием детей, хотя был молод. Только потом позволил себе новую личную жизнь. Газаров - мощный режиссер и прекрасный актер. К сожалению, мы редко видимся, в основном на похоронах или на юбилеях..." - констатировал Сергей Проханов.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>