Лавров высказался о сроках окончания СВО

Сроки урегулирования конфликта на Украине Москвой не установлены. Российская сторона исходит из задач, которые требуют решения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр прокомментировал заявление американской стороны о намерении завершить украинский конфликт в течение месяца. У Москвы не сроки, а задачи – о сроках в России не говорили, подчеркнул Лавров.

Как сообщалось ранее, трехсторонние переговоры делегаций США, Украины и России по урегулированию украинского кризиса перенесены на начало марта. Место встречи согласовывается сторонами, передает РИА Новости.