Названо строгое королевское правило Кейт Миддлтон, которому Меган Маркл никогда не следовала

Кейт Миддлтон годами придерживается строгого правила в отношении дизайнерских вещей. Жена принца Уильяма всегда настаивает на том, чтобы платить за одежду самостоятельно. Меган Маркл же считает, что ей все должны, в том числе и модельеры.

Кэтрин, вошедшая в королевскую семью почти 15 лет назад, никогда не принимает одежду в подарок. Как рассказала Daily Mail основательница бренда Donna Ida, принцесса Уэльская всегда оплачивает свои джинсы, несмотря на то что является самым известным клиентом марки.

По словам Донны Иды, дизайнерам, конечно же, выгоднее, когда члены королевской семьи покупают одежду, а не получают ее бесплатно. "Это показывает, что они действительно хотят носить ваш бренд и поддерживают его, а не просто принимают подарки. Члены королевской семьи очень осознанны в этом вопросе — они всегда хотят платить и поддерживать бренды. Королевские особы великолепны", — заявила модельер.

Это правило всегда бесило Меган Маркл. В книге Тины Браун "Дворцовые документы: внутри Виндзорского дома – правда и суматоха" говорится, что актриса, особенно во времена ведения своего блога, якобы была заинтересована в получении брендовых вещей бесплатно.

"Среди маркетологов люксовых брендов у нее сложилась репутация человека, с готовностью принимающего подарки", — утверждает биограф.

Более того, что уже после свадьбы с принцем Гарри представитель новой команды Меган якобы писал пиар-агенту сообщение с намеком на то, что она по-прежнему готова принимать подарки. Сама Меган Маркл публично не комментировала эти утверждения.