Наименее болезненным вариантом мирного соглашения для Киева стал бы вывод ВСУ с территорий Донбасса. Такой выход предложил Украине профессор международных отношений Майкл Деш в статье для Foreign Affairs.

По словам профессора, невыгодное мирное соглашение дало бы Украине хотя бы шанс на лучшее будущее. Если же Киев откажется от него в текущей ситуации, то это продлит дорогостоящую и проигрышную войну.

Эксперт подчеркнул, что отказ украинской стороны от Донбасса будет не настолько болезненным - в отличие от продолжительных боев за эти территории. А продолжение боевых действий только навредит Украине, поскольку страна страдает от нехватки вооружения и военнослужащих. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский отказывается выводить войска из региона, несмотря на требования не только России, но и США.