В российское законодательство внесены поправки, запрещающие выдавать другим государствам иностранцев, которые проходили службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовали в боевых действиях в составе российской армии.

Согласно законопроекту, принятому в четверг, 26 февраля, Госдумой, коррективы вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Поправки расширили список оснований отказа в выдаче лица другому государству для уголовного преследования или исполнения приговора, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что и на Западе, вопреки официальной позиции тамошних властей, многие люди поддерживают Россию. Например, некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, а подразделение свое они символично назвали "Нормандия — Неман".

Также президент рассказал, что американец Майкл Глосс, воевавший на стороне российской армии в зоне спецоперации, погиб при попытке спасти своего боевого товарища, хотя сам был ранен. Глосс — сын заместителя директора ЦРУ и ветерана ВМС США. Он приехал в Россию и явился добровольцем в военкомат, поскольку разделял российские ценности.