На подконтрольной киевскому режиму территории создана сеть секретных тюрем для российских военнослужащих, которые оказались в плену у украинских боевиков. Об этом рассказал в четверг, 26 февраля, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат сослался на множественные свидетельства о том, что в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ) "в атмосфере беспредела и безнаказанности совершается наибольшее число преступлений против военнопленных".

Украинские националисты разработали целую систему изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств, в том числе с использованием "электрических стульев" и других приспособлений. Свидетели рассказали о сексуальном насилии и угрозах насилием, пытках в виде лишения сна, воды, продуктов питания.

Хотя представители международных гуманитарных организаций осведомлены о существовании подобных тайных тюрем ВСУ, эти факты замалчиваются, цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее следователь по особо в важным делам военного следственного управления СКР по Южному военному округу Сергей Мазур рассказал, что военные следователи собрали свидетельства массовых пыток российских военнопленных. Попавших в плен бойцов истязают с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травят собаками, пытают утоплением.

Выбравшиеся из плена ВСУ живыми российские бойцы рассказывают о пережитом. Освобожденный из плена военнослужащий Виталий отмечал, что "у них (украинских националистов) нет ничего человеческого".

При этом президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных заявил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.