Несостыковка в показаниях свидетелей по делу пропавших Усольцевых: "Женщина, последняя видевшая их, лукавит"

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в Красноярском крае около полугода назад. Поиски семьи приостановлены до мая. Следствие считает, что с пропавшими произошел несчастный случай.

Пользователи Сети при этом рассматривают еще два версии — побег и убийство. Доказательства в пользу последней нашел Александр Тушинский, который с самого начала следит за судьбой Усольцевых. Мужчина живет в Красноярском крае и ведет в соцсети группу, посвященную таинственной пропаже семьи.

"Кутурчин, где все произошло, от меня примерно на таком же расстоянии, как от Сосновоборска, где жили Усольцевы. Сначала я просто следил за поисками. Но быстро понял: в огромном потоке сообщений сложно выцепить фактуру, слишком много лишнего. Тогда и решил создать сообщество, где можно рассказывать о поисках четко, без лишнего шума", — рассказал Александр.

Тушинский поделился своим предположением о том, что произошло с Усольцевыми. По его словам, скорей всего это было не просто мини-путешествие. Сергей мог совместить поездку на природу с деловой встречей.

"Если она действительно состоялась, то могла закончиться конфликтом. А далее семья исчезла", — считает Александр.

Кроме того, Тушинский нашел серьезную нестыковку в показаниях ключевого свидетеля. Последняя, кто видел Усольцевых, жительница Кутурчина Лидия Корчагина, вероятнее всего, лукавит.

"Следователям она говорила, что семья пошла в сторону Буратинки, а соседям — что в обратную. Еще, по словам местных, она рассказывала, что была тогда не одна, а с мужем, который даже разговаривал с Усольцевыми", — отметил Александр в беседе с МК.