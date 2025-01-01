Путин: Москва и Минск смогли сформировать единое социально-экономическое и оборонное пространство

Москва и Минск за 30 лет интеграционного взаимодействия смогли сформировать единое социально-экономическое, оборонное, миграционное, культурно-гуманитарное пространство. Об этом заявил Владимир Путин.

Российский президент и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в Кремле заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Его участники обсудили и утвердили важные решения, нацеленные на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества России и Беларуси в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях.

Путин: "Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов.

Очередным шагом в интересах граждан станет принимаемое сегодня Высшим Госсоветом решение по вопросам организации защиты россиян и белорусов от преследования со стороны иностранных государств и судебных инстанций.

Отмечу, что Россия и Белоруссия тесно, по-союзнически взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны. Наши подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Неизменно стремимся конструктивно участвовать в решении глобальных и региональных проблем

Надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами".