Представителей стран Европы никто не приглашал на переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине и никто там не ждет. Об этом напомнила в четверг, 26 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на утверждение председателя Европейского совета Антониу Кошты о том, что "России нельзя позволить добиться успеха за столом переговоров".

Как подчеркнула Захарова, места Европе за столом переговоров не давали, поскольку "вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку".

Представитель российского внешнеполитического ведомства резюмировала рекомендацией: "Сидите там под столом и не вякайте" (цитаты по ТАСС).

22 февраля глава МИД России Сергей Лавров высказался о приезде европейских политиков в Женеву, где проводился новый раунд российско-украинских переговоров. Официально никто из представителей Европы в диалоге не участвовал. Как отметил Лавров в интервью "Вестям", европейские представители "сугубо в своем статусе находились" и, видимо, "сидели где-то в предбаннике, кофе пили".

В Кремле между тем рассказали, зачем киевскому режиму на самом деле нужна Европа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поисков вариантов раскассирования европейских денег.