"Сугробное обострение" и пьяные свиристели: названы неожиданные последствия зимы

Продолжительная зима с обилием снега, серое небо и недостаток естественного освещения не лучшим образом сказывается на самочувствии многих людей. Психиатр Алексей Казанцев подтвердил, что такая окружающая обстановка негативно воздействует на состояние психики.

Как уточнил эксперт в интервью Life, пасмурная погода, дефицит солнечного света и ярких красок, а также "либо снежная каша, либо метель в глаза" ухудшают настроение.

Сложнее всего приходится людям с психическими заболеваниями — зимой их состояние может обостриться. Тяжело и обладателям различных зависимостей, когда, по расхожему выражению, "погода шепчет: "Налей и выпей"*.

Неожиданное для многих последствие зимы можно наблюдать в природе. Как рассказала ТАСС доцент Департамента рационального природопользования РУДН Ольга Полынова, пьяные свиристели могут появиться в Москве в середине марта. Эксперт пояснила, что птицы наедаются забродившей рябины, теряют координацию и падают на землю.

Кроме того, речь может идти о холодовом обмороке. Как объясняют орнитологи, свиристели очень прожорливы. Проголодавшись после долгого перелета, они набивают зоб замерзшими ягодами. Кровь, проходя рядом с зобом, охлаждается, мозг птицы перемерзает — в итоге свиристель теряет сознание.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру труда с просьбой сократить рабочий день на один час для россиян осенью и зимой. Парламентарий пояснил, что климат в России в осенний и зимний периоды препятствует высокой эффективности труда — короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан в худшую сторону.

* Употребление алкоголя вредит здоровью!