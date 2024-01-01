Озвучен приговор Гуфу: рэпер признан виновным

Скандальное дело рэпера Гуфа продолжается уже больше года. Музыканта обвиняют в грабеже и избиении сотрудника правоохранительных органов.

46-летний артист 26 февраля вновь предстал перед судом. Вместе с ним по делу проходил его друг Геворк Саруханян. Прокурор просил для обоих два года лишения свободы условно.

Несмотря на длительные разбирательства, которые идут с 2024 года, потерпевший заявил, что готов простить обвиняемых и даже выразил желание прекратить уголовное преследование.

В итоге суд признал Гуфа и Саруханяна виновными по статье "Самоуправство" и назначил каждому по одному году условно. Также им запретили выезжать за пределы страны без уведомления и обязали сообщать о смене места жительства.

Напомним, инцидент произошел осенью 2024 года в банном комплексе Подмосковья. По версии работников заведения, рэпер отказался оплачивать аренду, задолжав около 80 тысяч рублей. Менеджер обратилась к своему брату — сотруднику правоохранительных органов, после чего между ним, Гуфом и его другом вспыхнула драка.

Пострадавший утверждал, что его избили и отняли телефон. Сначала было возбуждено административное дело о хулиганстве. Позже Гуф опубликовал видео с извинениями, и казалось, что конфликт исчерпан. Однако затем дело переквалифицировали в уголовное по статье "Грабеж".