Ирина Чайковская борется с раком поджелудочной железы: в болезни винит модные уколы для похудения

Журналист и светская львица Ирина Чайковская сделала страшное признание. У нее выявили рак поджелудочной железы. Сейчас Ирина проходит лечение в Израиле.

Чайковская не стала скрывать детали болезни и публично рассказала, как у нее нашли онкологическое заболевание. Журналистка пыталась похудеть, а потом застудила спину и мучилась от боли, которую не удавалось снять таблетками.

"Был два года назад „Оземпик“ в малых дозах месяц. И где-то в ноябре — „Седжаро“ полтора месяца. В перелете из Японии в Дубай китайскими авиалиниями я очень сильно замерзла в самолете. У меня сильно заболела спина. И как я только ее не лечила, ничего не помогало", — поделилась Чайковская.

Пытаясь избавиться от боли в спине, журналистка перепробовала и иглоукалывание, и свечи, и массажи. Но этим она только навредила себе.

"Ничего в моем случае совершенно нельзя делать. Просто какой-то нонсенс. Я не могла понять. Но это была не простая боль — коварная поджелудочная проявляется именно так — болью в спине, которую ничем нельзя снять. Я пошла к неврологу, он назначил КТ. Нашел много проблем и выписал мне физиотерапевта и остеопата", — продолжила Ирина.

Когда назначенное лечение не помогло, Чайковская продолжила обследоваться. В итоге один из анализов указал на вероятность опухоли в организме.

Сейчас журналистка проходит химиотерапию и при этом старается вести привычный образ жизни. Ирина не унывает и даже ходит на шопинг в Израиле, не отрываясь от лечения.

"Я стала очень плохо выглядеть, все время усталость, то есть не было сил просто одеться или сделать элементарные вещи начало тошнить", — посетовала она.

