Лесовоз протаранил жилой дом в Забайкалье

Лесовоз влетел в частный жилой дом в поселке Песчанка Забайкальского края. Трагедия произошла в четверг, 26 февраля.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на улице Гвардейской. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в придомовые постройки.

Три человека погибли на месте, четвертого отправили в больницу, пишет "Забайкальский рабочий".

"Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что погибли находившиеся в лесовозе люди. Чтобы достать их тела из автомобиля, пришлось привлечь сотрудников пожарно-спасательной части.

Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Рязани произошло похожее происшествие, однако водитель машины, врезавшейся в дом, остался жив. Ему даже хватило сил, чтобы сбежать с места аварии — поисками горе-автомобилиста сразу занялись полицейские.