Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который состоялся в среду, 25 февраля, потребовал как можно скорее добиться прекращения украинского конфликта.

Как рассказал источник Axios, американский лидер выдвинул утратившему легитимность президенту Украины требование поторопиться с урегулированием конфликта и сделать это в течение месяца.

Однако в ответ Владимир Зеленский представил более пессимистичную оценку, выразив надежду на завершение конфликта в 2026 году и воздержавшись от указания более конкретных сроков.

Такие расхождения возникают не впервые. Так, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отказался подтвердить заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты якобы предложили положить конец конфликту на Украине до июня.

Россия, со своей стороны, никаких сроков и дедлайнов не устанавливает, ориентируясь лишь на один фактор — достижение целей специальной военной операции. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у Москвы не сроки, а задачи.