Не выдержала измен: как живет покинувшая Россию первая жена Игоря Николаева

За плечами ныне счастливого семьянина и заботливого отца Игоря Николаева три брака. Далеко не всегда талантливый музыкант оказывался так же хорош в роли мужа и отца, а одна из его жен, получив развод, решила и вовсе больше не возвращаться в родную страну.

Вторую супругу исполнителя хита "Выпьем за любовь" знает вся страна — звезда Наташи Королевой зажглась именно благодаря ее теплым отношениям с Игорем Николаевым. Мэтр написал для юной музы хит на все времена — "Желтые тюльпаны", а она в итоге разбила его семью.

Со своей первой супругой Николаев познакомился, еще учась в школе — с Еленой Кудряшовой Игорь сидел за одной партой в городе Холмск на Сахалине. В 18 лет они спешно поженились и стали родителями дочки Юлии. Вслед за любимым Кудряшова переехала в столицу — в маленьком городе начинающему музыканту было тесно в профессиональном смысле.

Игорь пропадал на работе, при этом поначалу денег в дом особо не приносил, а его молодая жена занималась бытом и воспитанием маленькой дочки в одиночку. Со временем популярность Николаева стала расти, а вместе с ней накалялись и отношения в семье. Елена знала, что ее знаменитый муж крутит романы на стороне, а тут еще и энергичная молоденькая певица по фамилии Порывай завела с ним тесную дружбу.

Подопечная Николаева была настойчива. Хоть супруга музыканта и пыталась до последнего сохранить брак, несмотря на склонность мужа к интрижкам, Порывай, ставшая к тому моменту Королевой, своего добилась — Елена Кудряшова все же подала на развод и осталась одна с 13-летней дочкой Юлей.

Впрочем, семью Игорь Николаев без помощи не оставил. Когда его экс-супруга сообщила, что хочет вместе с дочкой покинуть Россию и перебраться в США, композитор решил для них вопрос с жильем в Америке, а Юлю помог устроить в школу. Елена Кудряшова спустя несколько лет снова вышла замуж, а Юлия наладила общение с отцом. Девушка осталась жить в США, обзавелась там собственной квартирой и даже успела выйти замуж за американского музыканта, но спустя десять лет ее брак распался.

Сейчас Юлия Николаева, которая на пять лет старше третьей, нынешней жены своего звездного отца Юлии Проскуряковой, часто приезжает к папе в гости. В Штатах наследница композитора, окончившая когда-то фармацевтический факультет, работает в одной из медицинских клиник и считает себя довольно востребованным специалистом.

Елена Кудряшова же давно ведет закрытый образ жизни. С бывшим мужем она больше не общается. Елена отпустила прошлые обиды и счастлива в новом браке.