Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичный рынок

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, которую проводил в формате прямой линии 19 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 26 февраля.

В список поручений, в частности, вошло требование предложений об изменении условий льготной ипотеки для семей с детьми. При этом кабмину предписано рассмотреть возможность приобретения жилья многодетными семьями на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом жилищного строительства.

Также глава государства затребовал предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками сроков передачи гражданам жилых помещений, являющихся предметом договоров участия в долевом строительстве, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда ипотека в нашей стране станет массово доступна населению. По словам главы регулятора, это случится, когда произойдет устойчивое снижение инфляции.

Между тем в Госдуме предложили применять двойной коэффициент при начислении накопительного взноса по военной ипотеке. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступивший с такой инициативой, подчеркнул, что важно создать приоритетные условия по жилищному обеспечению для участников спецоперации.