Названы сроки блокировки Telegram в России: "Решение окончательное"

Российские власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля. Об этом рассказал в четверг, 26 февраля, источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Как пояснили собеседники РБК, близкие к Кремлю, это уже окончательное решение. Чашу весов в пользу блокировки Telegram склонило то, что в последнее время участились случаи вербовки через этот мессенджер людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Уточняется при этом, что к апрелю Telegram будет работать только на фронте. Это соответствует обещанию главы Минцифры Максута Шадаева пока не блокировать работу мессенджера в зоне спецоперации.

Ранее уже появлялись слухи, согласно которым Telegram планируют заблокировать в России к 1 апреля. Однако в Госдуме отмечали, что выбор в качестве дедлайна Дня дурака — очевидная шутка, а на самом деле никаких конкретных сроков сейчас нет.

В Кремле между тем подтвердили, что в Telegram "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны". С учетом этих фактов соответствующие органы предпринимают "те меры, которые считают целесообразными".