Геномная регистрация военных в России станет обязательной

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях в четверг, 26 февраля, законопроект, предусматривающий обязательную геномную регистрацию военнослужащих.

Как уточняет "Российская газета", новая норма затронет также добровольцев, сотрудников Росгвардии, обладателей специальных званий полиции, работников органов внутренних дел и отдельных категорий федеральных государственных служащих и сотрудников Вооруженных сил и Росгвардии.

Собираемые в рамках этих поправок геномные данные предполагается хранить пожизненно либо до достижении обладателями соответствующего генного материала 100-летия.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых. Согласно указанной норме, собирать пробы ДНК предписывается также при административном аресте.

При этом глава государства указывал, что в теме геномных исследований очень много спорных вопросов, которые требуют правового урегулирования. Владимир Путин призывал сосредоточить особое внимание на юридических аспектах геномных исследований и применения генетических технологий.