Пропавшая полгода назад актриса Екатерина Савельева нашлась в секте: хочет заманить к себе дочь

Екатерина Савельева полгода назад ушла из дома и не вернулась. Актриса оставила двоих детей. Родные искали артистку по всей стране, а нашли в страшной секте.

В начале осени Екатерина рассказывала приятельницам, что вступали в закрытый женский клуб и посещает тренинги. Актриса хвасталась, что в ходе занятий она осознала свои прошлые ошибки, поняла в чем ее сила, поэтому в буквальном смысле решила начать жить с чистого листа. Подруги заподозрили неладное и пытались остановить Савельеву, но актриса внезапно пропала, оставив двоих детей родным.

Екатерина оказалась в запрещенной в России секте "Ашрам Шамбала" (организация признана деструктивной и запрещена на территории России). Секта ведет свою преступную деятельность с 90-х годов, в прошлом году руководителя организации Константина Руднева задержали в Аргентине, но даже этот факт не остановил его последователей.

Бывшая участница секты Алиса Исмаилова появилась в студии шоу Андрея Малахова и рассказала, что происходит с Савельевой. "Последний раз встречались в октябре на семинаре. Она хотела вернуться в родную Самару, но ее забрали в рабство в эко-поселение в Казахстан. Там не очень приятная жизнь", — заявила Алиса.

В свою очередь невестка актрисы Олеся Смирнова рассказала, что Екатерина позвонила родным 16 февраля. Но о помощи она не просила, напротив, Савельева устроила скандал и запретила семье себя искать. Артистку возмутило, что ее история получила публичную огласку.

"Она прислала мне угрозы, сказала, что сейчас в Сочи и Геленджике. Пообещала приехать за дочкой Варей, но сына Леню хочет оставить в Самаре", — поделилась родственница Екатерины.

Вероятнее всего дочь актриса хочет забрать не просто так. Эксперты уверены, что это наставники в секте потребовали от Савельевой привести туда девочку — чтобы она росла и с детства впитывала их учение, а мужчины там не нужны, поэтому сына Екатерина и оставляет родственникам.