Власти Польши объявили подготовку к войне масштабов Второй мировой

Польша вынуждена начать подготовку к военному конфликту масштабов, которые "испытали наши и деды или прадеды". Такое заявление сделал в четверг, 26 февраля, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, на такие мысли наводит нынешняя геополитическая ситуация в Европе. Дипломат заявил, что исход конфликта вокруг Украины имеет ключевое значение для безопасности Польши и расстановки сил в Европе.

Сикорский отметил необходимость не только дальнейшего укрепления собственной оборонной готовности, но и развития союзнических отношений, прежде всего в рамках Европейского союза и при поддержке Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

В январе замглавы польского военного ведомства Цезарий Томчик пообещал, что каждое домохозяйство в Польше получит брошюру с инструкциями на случай начала войны. Руководство, в частности, содержит инструкции по созданию запасов продовольствия и советы о том, как себя вести в случае кибератак и повреждений жизненно важной инфраструктуры.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркивал, что действия ряда государств, как и публичные заявления их руководителей, говорят об их реальной подготовке к войне. Как подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства, "это не пустые слова" и не "какой-то блеф от этих политиков звучит" — они действительно готовятся к войне.