В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. Как это было

Заседание Высшего госсовета Союзного государства задержалось почти на час. Все это время Владимир Путин и Александр Лукашенко беседовали тет-а-тет. Отношения двух лидеров - теплые и братские. Как и отношения России и Беларуси. Даже в официальной части - более дружеский протокол. В отличие от традиционных переговоров, здесь президенты сидят бок о бок. Хотя Владимир Путин по привычке сначала идет к середине стола.

Встреча проходит в преддверии юбилейной даты, значимой для обеих стран. 2 апреля исполнится 30 лет договору, который и заложил фундамент развития общего Союзного государства. Событие не только торжественное, но и деловое. Отношения России и Беларуси крепки, но их необходимо развивать и дальше, подчеркивает Путин.

"Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и, подчеркну это особенно, взаимовыгодный характер. В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов. На всей территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики. Совместно реализуются крупные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, в высоких и наукоемких технологиях. Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика", - добавил российский лидер.

Как результат - из года в год растет российско-белорусская торговля. Товарооборот между двумя странами - 52 миллиарда долларов. В прошлом году он увеличился еще почти на три процента. Совершенствуется единая система пассажирских и грузовых перевозок. Идет модернизация автомобильной и железнодорожной инфраструктура. Тесно - по-союзнически - страны взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны.

"Неизменно стремимся конструктивно участвовать в решении глобальных и региональных проблем. Работаем плечом к плечу в ОДКБ, СНГ, ШОС и на других многосторонних площадках, включая Организацию Объединенных Наций. Сообща противостоим санкционному давлению и выступаем за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира. Надежную основу союзничества России и Белоруссии создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешних границ", - сказал Путин.

Россия занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику - свыше четырех с половиной миллиардов долларов. В Беларуси работают около двух с половиной тысяч российских компаний. Более того, у стран есть даже собственный общий торговый знак - "Товар Союзного государства".

Александр Лукашенко подчеркивает: обстановка в мире напряженная. Особенно на западных рубежах. И в текущей международной ситуации необходимо и дальше развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Минском. В декабре на боевое дежурство в Беларуси заступил ракетный комплекс "Орешник". Но основное внимание, конечно, на экономику.

"Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют, гнут, ломают под себя путём введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим – импортировать, стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира – Китая и Россию – еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру: Венесуэла, Куба, Иран. Наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику. Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические", - сказал Лукашенко.

О сотрудничестве между Россией и Беларусью Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали в общей сложности семь документов. Среди них директива о сотрудничестве в области международного правосудия, которая позволит защищать права наших граждан в третьих странах. И декрет об организации и развитии трансграничного пригородного пассажирского сообщения.