Пропавшую в Смоленске девочку нашли живой

Девочка девяти лет, которая пропала в Смоленске во вторник, 24 февраля, обнаружена живой почти через три дня поисков. Об этом рассказали представители поискового отряда "Сальвар".

Как уточняется в официальном Telegram-канале "ПСО "Сальвар" Смоленская область", Александра Фоменкова, которая ушла гулять с собакой и не вернулась домой, нашлась. Сообщение поисковиков гласит: "Найдена! Жива!"

Никаких подробностей о состоянии ребенка в настоящее время нет. SHOT утверждает, что девочка находилась в гараже, кричала и звала маму. Сашу услышал и обнаружил один из добровольцев. Предварительно, с ребенком в гараже находились двое мужчин, их личности устанавливают.

К поискам были привлечены несколько сотен человек, следователи возбудили уголовное дело. Были проверены записи с камер видеонаблюдения, однако ситуацию осложняло отсутствие такого устройства на доме, в котором живет девочка.

Отрабатывали версию причастности к пропаже девочки ее родного отца — ребенок проживал с мамой и отчимом. Мужчина прошел проверку на детекторе лжи и предоставил убедительное алиби.