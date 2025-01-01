Как Ефремов живет после колонии: отказался от друзей-собутыльников и просит за съемочный день 10 млн долларов

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.

Возвращение Михаила Олеговича к работе стало особенным событием для всего его окружения. Друзья очень рады, что актер не ушел в себя после колонии. Многие волновались, как встретит актера публика. Но, премьера спектакля "Без свидетелей" показала, что Ефремова народ простил.

"В том, что случилось, виноват не только он, но и те, кто пил с ним, наливал ему, дал сесть за руль пьяным. Он уже понес свое наказание и понес его справедливо", — заявил продюсер Леонид Дзюник.

Продюсер уверен, что зритель всегда будет идти на спектакли Михаила Олеговича и смотреть фильмы с его участием. "Пока он был там, тут без него многие грустили, ждали его. Не зря Михалков сразу взял его к себе, так как знает его потенциал, знает изнутри. <…> Он — редчайший талант", — отметил Дзюник.

Тех самых товарищей, что наливали Ефремову рюмку за рюмкой, теперь артист обходит стороной. "Я думаю, что отсидка, наверно, пошла ему на пользу. Насколько я знаю, его друзья говорят, что он даже в разговоре не поднимает тему алкоголя. Не то что предлагает выпить, боится этого", — рассказал Woman.ru Дзюник.

Затронул продюсер и тему гонораров Ефремова. По его словам, артист уровня Михаила Олеговича должен хорошо оплачиваться, ведь у него редкий талант и любовь к работе.

"Если мы говорим про аккордную ставку, когда берут сразу за весь проект, то у нас актеры первой величины — они берут по 12 миллионов долларов за главную серьезную роль. Это Маковецкий, Машков, Меньшиков, Миронов. Миша Ефремов — второй ряд, порядка 10 миллионов долларов за такую роль", — заявил Дзюник.

Продюсер считает такие цифры справедливыми. Мол, если Надежда Кадышева берет за свои концерты по 15-20 миллионов, а сама поет пять песен, то почему же талант актера должен цениться меньше?

