Радиостанция Судного дня в четверг, 26 февраля, передала три красноречивых сообщения. Так называемая Жужжалка отреагировала на обнародование Службой внешней разведки России данных о том, что Запад готов передать Украине ядерное оружие.

Как сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", в 12:32 радио выдало слово "Майностяг". Затем последовали два более вразумительных сообщения: "Коварный" (13:55) и "Ликвидатор" (19:15).

Ранее выяснилось, что Лондон и Париж намереваются снабдить киевский режим ядерной бомбой, чтобы поспособствовать достижению своей цели в виде стратегического поражения России. В Кремле заявили, что обнародовали планы западных стран в надежде на то, что это "все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов".

Тем временем на Западе предупредили, что уже в ближайшее десятилетие сдерживающий потенциал европейского ядерного оружия будет сведен к нулю, поскольку Россия получит возможность перехватывать ядерные ракеты из Европы.