Выпавшего с 10 этажа малыша в Петербурге поймали прохожие. Подробности шокирующего случая

Кадры падающего с десятого этажа полуторагодовалого ребенка сейчас изучают следователи. Хронологию ЧП восстанавливают по минутам.

26 февраля в экстренные службы поступают тревожные звонки: снова и снова диктуют петербургским спасателям адрес этого дома. Окно квартиры открыто, внутри крошечная фигура. Маленький ребенок с любопытством выглядывает на улицу. Очевидцы понимают: надо что-то делать.

"Мы сразу же куртку натянули, встали. Ожидание показалось просто бесконечным. Мы стояли и боялись, что вдруг его не поймаем", - рассказывает Ольга Артемьева.

Она - медик, шла в тот момент на работу. Это она, увидев ребенка, сняла пальто. Тем временем мальчик переползает через окно. И вот он уже ползет по подоконнику. Внизу кричат: "Вернись, малыш, домой!". Но тот не слышит.

"Мы увидели, ак маленький ребенок стал перелезать через подоконник. Одна ножка, вторая - и мы поняли, что вот это сейчас! Дальше - секунда! Кто-то закричал. И он был уже у нас в куртке", - вспоминает Анна Кабашова, медсестра клиники МЧС России.

Сорвался с 10 этажа, упал точно в растянутую куртку. Но сила удара была такая, что пусть едва, но все-таки коснулся земли.

Те, кто ловил, получили травмы, один мужчина сломал руку. Другие обратились за помощью к врачам. Но главное - ребенок, упавший с карниза, остался жив.

"Был очень активный, вырывался. Осознавал, что вокруг все чужие. Плакал и искал, видимо, своих родных. Я ему говорила: "Тссс". Он притих. И потом только уже в поликлинике опять заплакал", - рассказывает медсестра.

Мальчик сейчас в больнице в состоянии средней тяжести. Как так получилось, что полуторагодовалый ребенок остался дома один без присмотра и чем в тот момент занимались его родители, разбираются следователи.