Егор Бероев после женитьбы на 21-летней балерине готовится стать отцом

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась пару недель назад. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Болле того, молодожены готовятся стать родителями. Как пишет "Комсомольская правда", Бероев и Панкратова посещают клинику репродуктологии. Якобы пока юная балерина не беременна, но супруги сдают анализы и надеются, что в ближайший год смогут зачать малыша.

Знакомые Бероева отмечают, он поладил с тещей, которая моложе его на пять лет. Будущая бабушка с удовольствием поможет Анне и Егору в первые месяцы после появления младенца.

Отметим, что новая жена на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка выглядит совсем юной. Анна — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.

