Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских высказываниях не гнушается цитатами из работ французского писателя XIX века Астольфа де Кюстина, трудами которого вдохновлялся главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельса. Об этом рассказала в четверг, 26 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как уточнила Захарова, глава германского кабмина "заявил, что Россия — прямая цитата — в настоящий момент находится в состоянии глубочайшего варварства". Этими словами Мерц "в очередной раз блеснул своим твердолобым невежеством, а заодно и продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами".

Чиновница напомнила, что варварами в древности называли как раз германские племена, причем "и нынешняя ФРГ, с ее воинствующей и насаждаемой всем своим всем слоям своего населения русофобии, <…> — сомнительный образчик цивилизованности".

Все это "страшная история", причем не для России, а "для самих немцев", резюмировала Мария Захарова (цитаты по ТАСС).

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства поймала на вопиющем невежестве и профнепригодности экс-главу МИД Германии Анналену Бербок, ныне председательствующую на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Захарова высмеяла Бербок за ляп о якобы членстве Гренландии в Евросоюзе.

До того Мария Захарова подняла европейских политиков на смех за бессмысленную приверженность санкционной политике. После публикаций о том, что российские волки "кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей", представитель МИД в шутку предположила, что "это западная зооместь за подсвинков".