Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры отваги российских бойцов в ходе спецоперации. Лейтенант Евгений Горынин с подчиненными расчистил путь штурмовикам. Когда наши группы попали под минометный обстрел ВСУ, Горынин вывел боевую машину на огневой рубеж, и, поразив расчёт неприятеля, ударил по опорнику. Вскоре передовые отряды захватили позицию ВСУ.

Старший сержант Александр Лапшин с сослуживцами, попав под обстрел, сумел скрытно обойти противника с фланга и, ликвидировав нескольких боевиков, отвлек врага на себя. Основная группа смогла продолжить движение и взять укрепрайон неонацистов.