Значительная часть беспилотных летательных аппаратов, которые государства Запада передают киевскому режиму, уходят на запчасти, так как устаревают еще до поступления в распоряжение украинской армии.

Как пишет газета Financial Times, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признается, что западные страны передают в качестве помощи уже устаревшие модели дронов, которые нуждаются в перенастройке перед применением. Кроме того, организация поставок БПЛА требует достаточно много времени.

В итоге многие беспилотники, предоставляемые ВСУ западными союзниками, устаревают к моменту их поступления, поэтому их практически сразу по получении разбирают на запчасти.

Ранее журналист Маркус Ланц признал, что современные российские беспилотные летательные аппараты навсегда изменили ход боевых действий. Вслед за ним военный корреспондент Ибрагим Набер заявил, что бундесвер и страны НАТО не могут противостоять российским дронам.

Стремительное распространение беспилотников на Украине поселило растущую тревогу в командовании армии Соединенных Штатов. Офицер Вооруженных сил Украины попытался объяснить американским коллегам во время встречи в Вашингтоне, каково это — сражаться на поле боя, кишащем дронами.