Мощные взрывы гремели этой ночью на территории Украины. В районе Одессы около десятка "Гераней" атаковали портовую инфраструктуру, сообщают о сильном возгорании. Массированный налёт БПЛА был зафиксирован в Измаиле. Кроме того, информация об ударах шла из Николаевской и Днепропетровской областей.

Тяжёлые бои идут на Харьковском направлении спецоперации. Наши штурмовые отряды отразили три попытки радикалов вернуть утраченные позиции. И взламывают оборону националистов в Волчанских Хуторах.

На Запорожском участке фронта расчёты БПЛА ведут ночную охоту за вражескими подразделениями. Обнаружив в лесополосе группу боевиков, операторы направили ударные дроны. И уничтожили противника, не позволив ему провести ротацию.

А в зоне ответственности "Центральной" группировки наши Су-34 поразили украинский пункт управления беспилотниками.