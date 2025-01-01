Полина Диброва сделала важное заявление о свадьбе с Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик перед Новым годом рассекретили свои отношения. Незадолго до этого влюбленные съехались. Полина и Роман живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

Модель светится от счастья рядом с любимым, и даже называет Товстика мужем. Диброва на своей странице в соцсети часто делится фотографиями с любимым мужчиной и открыто рассказывает о жизни с ним.

Правда, сам Роман, похоже, не спешит делать Полине предложение руки и сердца. В откровенном интервью изданию "Теленеделя" Диброва намекнула на это. Когда была затронута тема свадьбы, бывшая жена шоумена призналась, что хотела бы получить официальное предложение, но пока Товстик о женитьбе не говорит.

"Сначала дождемся предложения... Мы хотим немного пожить спокойно, у нас не было такой возможности. Хочется просто выдохнуть. А свадьба — это опять суматоха, какие-то планы", — поделилась Диброва.

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Они расстались мирно и продолжают вместе заниматься воспитанием троих сыновей — Александра, Федора и Ильи. В семье Романа Товстика совсем иная ситуация. Его жена Елена сначала закатила грандиозный скандал, а теперь судится, требуя оставить ей внушительную сумму и несколько объектов недвижимости.

