Часто болеющим россиянам будут выдавать больничные только на пять дней

Гражданам России, которые часто болеют, перестанут продлевать листок нетрудоспособности автоматически. Об этом говорится в проекте приказа, разработанного Министерством здравоохранения.

Как пишет "Парламентская газета", в соответствии с этим документом лечащий врач при обращении пациента должен обращать внимание на то, как часто этот человек берет листок нетрудоспособности. Если за последние полгода больничный оформлялся четыре раза и более, новый листок выпишут только на пять календарных дней. В это время врачу надлежит обратиться во врачебную комиссию для анализа причин частых болезней, выработки плана лечения и, при необходимости, созыва консилиума.

Исключением из этой новой схемы останется выдача больничных по уходу за членом семьи, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заместительной почечной терапии, карантине, лечении в стационаре.

Ранее в Социальном фонде рассказали, что максимальная ежедневная сумма оплаты больничного листа в России с 2026 года увеличится до 6827,4 рубля с нынешних 5673,97 рубля. В 2027 году максимальная ежедневная выплата по больничному достигнет 7860,27 рубля, а в 2028 году — 8489,04 рубля.

Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что любители болеть дорого обходятся своим начальникам. Он предложил представить себе наемного рабочего и работодателя. Начальник скажет: "Ты хороший человек, но я не могу тебя содержать за счет других. Это ж деньги-то".