ПВО сбила 95 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 27 февраля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 23.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Уеичтожены беспилотники ВСУ над территориями Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 29 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву – об этом сообщил и мэр столицы Сергей Собянин. Ликвидированы украинские беспилотники также над территорией Краснодарского края, акваториями Черного и Азовского морей.

Четыре дрона ВСУ было сбито над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, пострадавших нет. В результате падения обломков незначительно повреждена кровля одного из коммерческих объектов в пригороде Воронежа.