Повзрослевшие дети Анастасии Стоцкой поразили сходством с Киркоровым: "Таких совпадений не бывает!"

Певица Анастасия Стоцкая растит сына и дочь, которых родила от ресторатора Сергея Абгаряна. Но в Сети, каждый раз, когда артистка публикует фотографии наследников, народ удивляется, как же дети Стоцкой похожи на Филиппа Киркорова.

Так произошло и на этот раз. Анастасия появилась на премьере фильма в компании повзрослевших детей. Певица позировала фотографам с 14-летним Александром и 8-летней Верой, а после разместила кадры в своем блоге.

Народ, увидев сына и дочь Стоцкой, ахнул. Певицу и ее детей засыпали комплиментами, но нашлись и те, кто в очередной раз затронул неприятную для Анастасии тему. Пользователи Сети вновь обратили внимание на феноменальное сходство Веры и Александра с Филиппом Киркоровым.

"Ну Филя же…"; "Таких совпадений не бывает!"; "Сын вылитый Филипп, а дочка как Алла Виктория"; "Почему ваши дети так похожи на детей Филиппа Киркорова?"; "На Киркорова сын похож, извините", — поразились россияне.

Отметим, что и Киркоров, и Стоцкая неоднократно опровергали эти домыслы, но народ не переубедить. В свое время повод для сплетен дал сам исполнитель хита "Единственная". Пытаясь вызвать ревность Аллы Пугачевой, он приударил за Стоцкой. Певец говорил, что они с Анастасией "связаны кармически". После таких заявлений поклонники артистов уверены, что между Стоцкой и Киркоровым была не только дружба.

Но как бы не хотелось народу, и сын, и дочь артистки были рождены в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. И он точно отец детей певицы. Ведь Стоцкая сотрудничала с поп-королем до того, как встретила Абгаряна. По датам роман с Киркоровым и рождение первенца Анастасии совершенно не сходятся.