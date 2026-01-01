Безработные предпенсионеры смогут выйти на пенсию досрочно

Некоторые категории россиян в 2026 году вправе выйти на пенсию по старости до достижения общего установленного законом возраста. Об этом рассказала в четверг, 26 февраля, эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Как сообщает РИА Новости, такое право имеют безработные предпенсионеры: женщины в возрасте 54 лет и старше, а также мужчины в возрасте 59 лет и старше. Важным условием является оформление статуса безработного в службе занятости и безуспешность поисков работы.

Кроме того, досрочно выйти на пенсию по старости могут сотрудники, работающие на вредных производствах: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет. Аналогичное право имеют женщины со страховым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет, а также педагоги, артисты, медицинский персонал при отработке 25 лет.

Особые условия предусмотрены для многодетных матерей — от 50 до 57 лет в зависимости от количества детей.

Ранее в Госдуме предложили включать отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсии некоторым категориям граждан. Депутат Яна Лантратова отмечала, что такую меру можно применить для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским работникам и другим социально значимым категориям.

Тем временем российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России на повестке не стоит. Как подчеркнул политик, кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста, хотя старшее поколение и является ценнейшим активом для предприятий.