Коварство и любовь. Не пьеса Фридриха Шиллера, а реалии текущего момента. Беззаветная ненависть прибалтийских республик к России и собачья верность старым европейским столицам сыграли с прибалтами злую шутку. Одна из самых грозных стран, Эстония, рискует остаться без прикрытия британского контингента, если Соединённое Королевство решит направить свои войска на Украину.

Пока всё это домыслы британских газет, основанные на обещаниях, данных в Париже в начале января, где так называемая "коалиция желающих" убеждала себя, что готова направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Эстонцы, боевая европейская периферия, были неприятно удивлены. И решили показать всем свои мускулы – парад Сил обороны собрал 1000 военных, 37 единиц техники и 4 служебных собаки.

Сергей Тихановский собирает деньги на свержение Александра Лукашенко

А Россия не дремлет, в союзе с Белоруссией плетёт интригу уже против Литвы. Британская пресса сообщает, что "Светлана Тихановская, лидер белорусского демократического движения, заявила: диктаторские режимы в Москве и Минске начали разжигать маргинальную идею о том, что средневековая Литовская империя была славянской, и большая часть Литвы принадлежала Беларуси…".

Ужас что. Слепить из Тихановской лидера Белорусской оппозиции в изгнании кое-как удалось, некоторые верят. А вот сделать из её супруга жертву батькиного режима так и не случилось.

Выпущенный Александром Григорьевичем в прошлом году на Запад Сергей Тихановский немедля стал собирать деньги на свержение Александра Григорьевича. Из запрошенных 200 тысяч Тихановскому из милости нацедили всего 1000 евро. Режим устоял...

Прибалтийские тигры в чём-то похожи на Сергея Тихановского, только деньги им пока дают. Вот и огрызаются на всех вокруг. Литва даже китайцев раскритиковала за союз с Путиным. Китайцы дискутировать не стали, местная пресса поделилась с читателями фактом: да, есть такая Литва. Которая за последние 30 лет экономически превратилась в "европейский бордель", а политически — в авангард русофобии. Сложно поверить, что в этой европейской стране более 30% женщин являлись или являются проститутками. Так и написали.

Удачи балтийским тиграм. У них в действительности всё не так, как на самом деле.