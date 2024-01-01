Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом, не соответствующим его статусу. Это вызвало "большие вопросы" у газеты Die Welt 26 февраля.

В публикации издания говорится, что Вадефуль получил орден "За заслуги" второй степени от Зеленского. Согласно уставу ордена, "министры суверенных государств" должны получать орден первой степени.

Награда, которую присвоил глава киевского режима, присваивается заместителям министров, подчеркнули немецкие журналисты.

Издание отметило, что в 2024 году министр обороны Борис Писториус был награжден Зеленским орденом за заслуги перед обществом первой степени. Почему Вадефул получил вторую степень — остается загадкой. В публикации добавили, что запрос в администрацию Украины до сих пор остается без ответа.