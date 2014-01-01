Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Сегодня День сил специальных операций - профессиональный праздник военнослужащих элитных подразделений России. Он был учрежден указом президента в 2015 году.
Дата выбрана не случайно - именно 27 февраля 2014-го спецназовцы обеспечили защиту населения и проведение референдума в Крыму. Сегодня ССО - это мобильная армейская группировка, в структуру которой входят разведывательные, диверсионные и антитеррористические подразделения. Большинство проведенных ими операций засекречены.
С профессиональным праздником спецназовцев поздравил Владимир Путин. Они на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, отметил президент.
"Формирование ваших мобильных, оснащённых самым современным оружием и техникой подразделений стало ответом на острые вызовы ХХI века, на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией, перед нашим народом", - отметил Путин.