МВД хочет расширить круг лиц с полицейскими полномочиями

МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников, не являющихся полицейскими.

Решение принято на фоне нехватки кадров, следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева.

К работе полицейского смогут привлекать других работников внутренних дел после прохождения дополнительной подготовки.

Нововведение позволит оперативнее реагировать на вызовы, поддерживать порядок и снижать нагрузку на штатных полицейских, пишет ТАСС.

Ранее Колокольцев заявил, что в МВД сохраняется острая нехватка кадров – по данным на февраль ведомству не хватает более 170 тысяч сотрудников.