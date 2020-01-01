Топ-менеджера "Газпром нефти" заподозрили в крупных взятках

Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов стал фигурантом уголовного дела о взятке.

Его задержали в Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Следственные действия будут проводиться в Москве.

Джалябова подозревают в получении взяток на общую сумму более 29 миллионов рублей, передает ТАСС.

речь идет о двух эпизодах взяточничества в 2020–2021 годах. 28 миллионов рублей Джалябов получил от руководителей подрядных организаций и на эти деньги купил квартиру в Сочи. Также ему вменяют получение взятки в виде катера стоимостью более 1,7 миллиона рублей.