Момент спасения похищенной школьницы в Смоленске сняли на видео

МВД опубликовало кадры задержания похитителя школьницы в Смоленске.

На видео запечатлен момент, как найденную школьницу выводят из квартиры. Задержанный 42-летний мужчина в наручниках лежит лицом в пол.

Девочку нашли благодаря ее следам ДНК в машине похитителя. Оперативники установили автомобиль, на котором перевозили ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Школьница не пострадала, но не говорит, что с ней произошло. Сегодня медики планируют ее вернуть родителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее он был судим за хранение наркотиков.

Давай показания без адвоката похититель отказался. Мотивы его действий выясняются. Девочку он держал в квартире сожительницы, которая расположена в 300-500 метрах от дома девочки. Спутница похитителя сказала, что не знала о похищении, так как девочку ей представили как племянницу.

Известно, что до похищения мужчина полгода следил за девочкой - мать ребенка неоднократно видела машину около школы.