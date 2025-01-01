Стало известно, с кем встречается Михаил Галустян после развода

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля 2025 года объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Недавно в новом интервью Михаил галустян признался, что его сердце несвободно. Однако юморист не стал уточнять, в кого влюблен. Тогда поползли слухи, что его новой избранницей могла стать Ольга Бузова, мол, артисты слишком много времени проводили вместе, будучи ведущими популярного шоу протяженностью в несколько сезонов.

Тут и сама Ольга Бузова подлила масла в огонь. В своем блоге звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила, что отправилась в путешествие с "будущим мужем". Причем возлюбленного она не показала.

Однако слухи не подтвердились. Как утверждает Super, Михаил Галустян встречается с 35-летней Лилией Киосе. Известно, что она далека от медийности: выросла в семье военного, а ее родной брат — священник.

Лилия Киосе — художник по гриму: она работала на съемках различных российских фильмов и телешоу. Ухаживать за ней Михаил начал спустя почти два года после расставания с женой.

