Американский финансист Джеффри Эпштейн, в связях с которым уличены в том числе и члены британского королевского семейства, использовал для ввоза женщин военные аэродромы ВВС Великобритании. Расследовать скандальную информацию поручил министр обороны Соединенного королевства, пишет The Telegraph.

Данные основаны, в частности, на досье, которое представил в полицию экс-премьер Гордон Браун. Анализ документов показал, что Эпштейн в 2000–2019 годах минимум 4 раза высаживался на базах в Норфолке и Лондоне.

Особенно встревожил британские власти случай 2000 года. Тогда Эпштейн прилетел в Норфолк прямо перед визитом к королевской семье в Сандригем, который он нанес вместе с принцем Эндрю. Следователи приходят к выводу, что британское правительство невольно способствовало преступлениям Эпштейна, разрешая ему садиться на военных аэродромах, что финансист использовал для возможной торговли людьми.