Алферова слегла после новости о свадьбе Бероева

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась совсем недавно. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Эта новость стала сенсацией. И пока сам Егор Бероев отмалчивается, Ксения Алферова предпочитает говорить. Актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" написала, что заболела, причем так сильно, что даже слегла и не может разговаривать.

"Я давно обратила внимание, что Бог сначала, в любой ситуации, нам намекает о чем-то, потом громче говорит, совсем громко, а потом вырубает. В том смысле, что мы же несемся на всех парах куда-то в даль, ускоряясь, часто не соизмеряя своих сил и возможностей", - рассуждает актриса.

Алферова призналась, что может собраться и ей все ни по чем. А еще она умеет так спрятать свои переживания, что о них ей рассказывают друзья. "Я отказываюсь туда смотреть", - пояснила Ксения.

Пока актриса болеет, за ней ухаживает дочь Евдокия. "Морсом меня отпаивает, как я ее в детстве, кормит и строго смотрит, если не выпиваю до конца", - отметила Алферова.

Комментаторы в Сети пожелали артистке скорейшего выздоровления.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>