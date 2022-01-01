Польша решила закрыть въезд россиянам с действующей шенгенской визой

Польские власти закрыли въезд в страну для большинства категорий граждан Российской Федерации. В страну могут не пустить россиян даже с действующей шенгенской визой, заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

В интервью агентству ТАСС Ордаш напомнил: ограничения Варшава начала вводить еще в сентябре 2022 года. Польские власти запрещают въезд в страну гражданам России, даже если у них есть действующая шенгенская виза, выданная другим государством. Запрет распространяется на деловые, туристические и частные поездки. Вдобавок, с сентября 2023 года введен запрет на въезд в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны зарегистрированных на территории России легковых автомобилей.

Кроме того, по словам дипломата, препятствия создаются и для россиян, принимающих участие в мероприятиях по линии ОБСЕ. В частности, польская сторона "по соображениям безопасности" аннулировала визы направлявшимся на конференцию представителям российских НПО в октябре 2025 года.